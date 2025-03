Quotidiano.net - Cosa ha detto Trump nel primo discorso al Congresso: dai dazi, alla Groenlandia alle terre rare in Ucraina

Washington. 5 marzo 2025 – Con unfiume di un'ora e quaranta minuti - il più lungo mai tenuto da un presidente durante unintervento davanti al(superato Bill Clinton nel 2000) - Donaldha celebrato i risultati ottenuti nei primi 45 giorni della sua presidenza e svelato molti temi cardine della sua amministrazione. "America is back", ha esordito, rivendicando la sua vittoria elettorale come un mandato senza precedenti. "Sei settimane fa, sotto questa cupola, ho proclamato l'alba dell'età d'oro americana. Da allora, non abbiamo fatto altro che agire con rapidità e determinazione per inaugul'era più grande e di maggior successo della storia del nostro Paese". epa11941389 US President Donaldaddresses a joint session of the United States Congress at the US Capitol in Washington, DC, USA, on 04 March 2025.