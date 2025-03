Liberoquotidiano.it - Cosa ci deve ricordare l'omicidio di Sergio Ramelli

Tempo fa mi ha scritto Guido Giraudo, autore con altri del primo libro inchiesta sulla vicenda di, e mi ha annunciato chestava diventando un “caso editoriale”. Si riferiva ai libri che susono usciti e stanno uscendo: quello di Nicola Rao, Il tempo delle chiavi, quello di Pino Casamassima, Hazet 36, quello di Giuseppe Culicchia, Uccidere un fascista e un altro di Federica Venni, giornalista di Repubblica, che uscirà in aprile. «Anni di lavoro sono serviti a qualche», concludeva Giraudo. Non ci si libera facilmente della morte brutale di. Anche chi la vorrebbe giustificare, anche chi la vorrebbe ignorare, ci si imbatte e ne viene in qualche modo torturato. Il libro di Culicchia, di cui ci occupiamo qui, è particolarmente importante perché il suo autore è un narratore, uno che sa toccare corde emotive profonde, perché lo pubblica Mondadori e finalmente un morto missino entra in un grande circuito editoriale e poi perché Culicchia aveva un cugino cui voleva bene, Walter Alasia, che scelse di fare il brigatista e per questo morì.