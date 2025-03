Agi.it - Cosa c'entrano i Coldplay con la finale della Coppa del Mondo del 2026

Leggi su Agi.it

AGI - Il frontman dei, Chris Martin, e il managerband inglese, Phil Harvey, aiuteranno la Fifa nella composizionescaletta dello spettacolo che andrà in scena durante l'intervallodeldel, in Canada, Messico e Stati Uniti (nonostante i dazi trumpiani). La conferma è arrivata direttamente dal presidente, Gianni Infantino, con un post su Instagram. L'atto conclusivomanifestazione si terrà al MetLife Stadium, in New Jersey, il 19 luglio. L'intenzioneFifa è di mettere su un programma che sia degno del SuperBowl. Nel suo messaggio social, Infantino ha specificato che Martin e Harvey "lavoreranno con la Fifa per finalizzare la lista degli artisti che si esibiranno" a Times Square, iconica piazza di New York, luogo deputato per questa "festa".