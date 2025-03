Lanazione.it - Corte dei Conti, il bilancio: "Meno illeciti e minori importi"

FIRENZENel 2024 "abbiamo registrato un miglioramento dell’efficacia dell’amministrazione", ed emerge "un quadro di un apparato pubblico più attento alle regole, tanto è vero che c’è stata una diminuzione deglicontestati ai funzionari". A dirlo il presidente della Sezione giurisdizionale per Toscana delladei, Angelo Bax, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario a Firenze. Nel 2024 sono diminuite le sentenze, 49 in materia di pensioni e 65 in materia di giudizi di conto; erano state rispettivamente 90 e 277 nell’anno precedente. Crollato l’importo delle sentenze di condanna, circa 3 milioni di cui 2,595 derivanti da quelle per condanne ordinarie e 407.300 euro per sentenze di definizione di riti abbreviati; nel 2023 furono complessivamente oltre 11 milioni. In crescita rispetto al passato gli appelli alle sentenze di primo grado, 9 contro i 4 del 2023.