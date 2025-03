Ilgiorno.it - Corso gratuito di autodifesa, è il mese delle donne

Undie una mostra in biblioteca sugli anni grandiosi del voto allee dell’emancipazione femminile; momenti di approfondimento storico sulle grandi melzesi del passato e sulle loro battaglie per i diritti. E anche un po’ di leggerezza, con eventi di armocromia e “decluttering”. Il cartellone è pronto e ricco, e anche il Comune di Melzo si prepara a onorare il". Promuovono Comune e associazioni, "come sempre attivissime - così Diana Marangoni, assessora alla Cultura - nell’affiancarci nell’organizzazione. Sarà unper riflettere, ispirarci, ma anche, perchè no, divertirci". Primo appuntamento, quello con la sicurezza: per tutte le melzesi una cura dell’associazione Ninja Karate Do Santarelli Ryu. Appuntameto per tutto il, il lunedì e il giovedì dalle 20.