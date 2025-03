Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, l’arte della rimonta”

Leggi su Napolipiu.com

: “”">Ilha ritrovato il coraggio, la fame e la ferocia che sembravano smarriti. Con 14 punti conquistati in, la squadra di Conte ha dimostrato di poter rispondere colpo su colpo anche a formazioni di livello come Juventus, Lazio, Atalanta e Inter. L’ultimo segnale di questa crescita è arrivato proprio sabato al Maradona, nello scontro diretto contro i campioni d’Italia: sotto nel punteggio, gli azzurri hanno saputo risalire la china con una pressione incessante, sfiorando persino la vittoria nei minuti di recupero. Un pareggio che, più che due punti persi, rappresenta una prova di forza e consapevolezza.Come evidenziato da Fabio Mandarini sul, ildi Conte non si limita a giocare, ma impone la sua identità con carattere e determinazione.