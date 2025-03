Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Calciomercato Lazio, può già arrivare il riscatto di Tavares: tutte le cifre

2025-03-05 09:47:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia didel:Comprarlo è stato come scoperchiare un tesoro. Per il tariffario moderno del mercato Nunoè un assegno in bianco gigantesco, un incasso multimilionario sicuro. Tutti i laziali sperano che si possa far tesoro di lui, che possa essere conservato a lungo. Non sarà facile, già in estate. Lalo sa e per essere pronta a tutto sta studiando un piano che consenta di chiudere ilad inizio giugno, nella finestra extra di mercato, una novità del prossimo anno. Durerà 10 giorni, dall’1 al 10 giugno, varrà per le Leghe delle squadre che partecipano al Mondiale per club. In Italia è stata ratificata dalla Figc su richiesta della Lega di A così da permettere a Inter e Juventus, impegnate negli Stati Uniti, di tesserare eventuali acquisti prima del 15 giugno (data di inizio del mondiale).