Coppa Titano. Parte la caccia alle finaliste, stasera le gare d'andata

Questa sera le quattro squadre ancora in corsa per vincere lasi sfideranno nel primo atto delle semifinali. Da un lato del tabellone, ci sono Virtus e La Fiorita (20.45 a Montecchio), impegnate anima e corpo anche sul fronte campionato in un duello che riserverà la gioia dello scudetto ad una delle due, mentre sull’altro toccherà a Tre Fiori e Tre Penne (20.40 a Dogana), che puntano più di qualche fiche sulla più antica competizione del calcio sammarinese, per posticipare ai playoff le ambizioni europee. Nessun calciatore del Tre Fiori deve scontare squalifiche dopo il ritorno dei Quarti, ma Ciacci, Djadji e Dolcini affronteranno la sfida in regime di diffida. Medesima condizione per Barretta, Cardellino, Grieco e Nigretti del Tre Penne, che non potrà inoltre fare affidamento su Guidi e Amati, fermati per un turno dal giudice sportivo.