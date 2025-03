Coppa Los Angeles 2028 al Centro Federale di Trieste gli Azzurri dei Tuffi in gara

Leggi su Ilfaroonline.it

Prende il via la stagione deiinternazionali e l’Italia si fa grande protagonista. Glisaranno inal“B. Bianchi” di, dal 7 al 9 marzo.La competizione sarà quella dellaLose punterà lo sguardo alle prossime Olimpiadi, per la crescita del movimento tricolore. Ci saranno 53 atleti sul trampolino, con 20 donne e 33 uomini pronti a sfidarsi per le medaglie. Il torneo sarà la prima prova valida per la selezione per i Campionati Europei e Mondiali in programma nel 2025. Ad essi, è stata già ammessa la plurimedagliata azzurra Chiara Pellacani, assente in competizione.Come riporta federnuoto.it – La seconda manifestazione saranno i campionati italiani assoluti Unipol, previsti a Torino dal 28 al 30 marzo. Tornano in, invece, Elena Bertocchi, Sarah Jodoin di Maria e Lorenzo Marsaglia che avevano saltato lo scorso febbraio i campionati di categoria; presenti inoltre Giovanni Tocci, Matteo Santoro, Riccardo Giovannini e il campione iridato juniores dalla piattaforma Simone Conte.