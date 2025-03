Sport.quotidiano.net - Contro gli scaligeri mancherà lo squalificato Remo, fin qui in campo 36 gare su 37 stagionali. Lo scozzese candidato per giocare dal 1’. Da un capitano a un altro: Fergie per Freuler

Leggi su Sport.quotidiano.net

La caccia all’alter ego dia Casteldebole comincia questa mattina alle 11, con il primo allenamento della settimana che porterà alla sfida di domenica col Verona.e Italiano dovrà battezzare il rossoblù che giocherà al suo posto. In campionato è uno scenario inedito dal momento che fin qui il nazionale svizzero ha giocato tutte e 27 le partite da titolare (in totale 36 su 37). In stagione c’è un solo precedente in Champions League, quandoè stato appiedato dal giudice sportivo nell’ultima partita del maxi-girone, la trasferta in casa dello Sporting (1-1) del 29 gennaio. Ebbene, in quella circostanza Italiano a centrobattezzò la coppia Pobega-Ferguson. Sempre in Champions, e sempre a Lisbona ma avversario il Benfica (0-0), l’11 dicembre Italiano fece accomodare per scelta tecnica Ferguson in panchina e schierò il tandem Ferguson-Moro.