Continassa Juve | può tornare Kalulu in difesa ma attenzione a quel che succede sulla trequarti!

Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallaDopo l'importante vittoria ottenuta ieri contro il Verona, lacomincia a essere mentalizzata verso lo scontro diretto di domenica prossima contro l'Atalanta. In vista della sfida di domenica sera, Thiago Motta ha già recuperato Pierre, ma non recupererà Francisco Conceicao. Elongazione al bicipite femorale per il portoghese, che ieri si è sottoposto agli esami strumentali. Ecco le possibili scelte di Thiago Motta per il match dell'Allianz Stadium:ntus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah,, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani.