Spazionapoli.it - “Conte come Spalletti”, l’hanno detto davvero: Napoli esulta

Leggi su Spazionapoli.it

Antonio, di fatto, è stato paragonato a Lucianoin alcune recenti dichiarazioni, facendo sognare i tifosi del.Dopo il ko rimediato contro il Como di Cesc Fabregas, di fatto, ilha fornito una risposta importante. I partenopei, infatti, hanno pareggiato sabato scorso per 1-1 lo scontro diretto del Maradona contro l’Inter.Anzi,visto che hanno giocato meglio, ilha anche un po’ di rammarico per non aver portato a casa tre punti fondamentali nella corsa scu. Tuttavia, vista la prestazione fornita contro l’Inter, tra le fila partenopee c’è ora comunque molta più fiducia nel futuro. I tifosi azzurri, tra l’altro, possonore anche per un paragonepromettente.Marco Mazzocchi: “, lui è il campione del”Marco Mazzocchi, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Marte’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:“Lucianoera il campione delche ha vinto lo scudue anni fa.