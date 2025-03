Iodonna.it - Contare le calorie o scegliere i cibi in base al loro contenuto calorico è una tendenza comune che porta però spesso fuori strada. Il motivo? È nascosto nei meccanismi della biochimica e in alcuni falsi miti che è arrivato il momento di sfatare. Parola di Paolo Bianchini

Alzi la mano chi, nel tentativo di perdere qualche chilo di troppo, non si è ritrovato almeno una volta nella vita a leggere scrupolosamente le etichette deiper controllare lecontenute. Salvo poi scoprire che, nonostante sforzi e conteggi calorici, l’agobilancia non si spostava di un grammo. O magari di un grammo sì, ma nella direzione sbagliata. Grasso sulla pancia: 10 consigli per eliminarlo X Perché succede? Perché molto di quello che abbiamo sempre creduto di sapere sue dintorni è in realtà ostaggio dinon solo radicati ma anche piuttosto controproducenti.