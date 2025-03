Ilrestodelcarlino.it - Consulte bocciate: "Pressione sulla giunta"

Bocciata la mozione per la riattivazione dellecomunali ed esplode lo scontro tra maggioranza e opposizione. L’iniziativa era partita dal gruppo di minoranza "Recanati Insieme", in collaborazione con il Partito Democratico recanatese, ed era volta a riattivare lecomunali. Gli organismi, concepiti per favorire la partecipazione democratica e il dialogo tra amministrazione e associazioni del territorio, non saranno, dunque, ripristinati nell’immediato, come confermato dal sindaco Emanuele Pepa. La bocciatura della mozione ha suscitato un forte disappunto da parte dell’opposizione che ha espresso le proprie perplessità con un duro comunicato. "Lesono strumenti di partecipazione democratica che hanno garantito alle associazioni locali un canale di ascolto con l’amministrazione e un’opportunità di confronto nella pianificazione di eventi e progetti", sottolinea il documento diffuso dal gruppo "Recanati Insieme" (nella foto il capogruppo Antonio Bravi).