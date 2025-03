Ferraratoday.it - Consigli, confronti e spunti letterari per viaggiare in solitaria nell’incontro 'Io parto da sola' alla Bassani

Leggi su Ferraratoday.it

Sabato mattina alle 10.30 negli spazi della bibliotecaè in programma un nuovo appuntamento della rassegna 'Ricomincio da me' dal titolo 'Ioda: esploratrici in', a cura di Eleonora Boarini.“Come sei coraggiosa, io non ci riuscirei”. Questa frase è una delle.