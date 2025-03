Tarantinitime.it - Conferita la medaglia Mauriziana a 4 carabinieri

Tarantini Time QuotidianoNel corso di una sobria cerimonia, il Comandante Provinciale deidi Taranto, Colonnello Antonio Marinucci, alla presenza degli ufficiali del Comando Provinciale, di una rappresentanza dell’A.N.C. (Associazione Nazionale), dell’Associazione “Nastro Verde” e di sottufficiali edella sede, ha voluto personalmente consegnare a quattro militari dell’Arma, in servizio e in congedo, i diplomi di conferimento della “al merito di dieci lustri di carriera militare”.I decorati possono entrare a far parte dell’Associazione Nazionale Decorati did’Oro, meglio conosciuta con l’appellativo “Nastro Verde”, colore ereditato dall’ordine originario che la rappresenta.“La”, istituita nel 1839, è l’onorificenza più prestigiosa attribuita alla carriera di un militare.