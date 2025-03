Ilrestodelcarlino.it - Confartigianato e il futuro: "Nuovo patto con la Regione"

Condivisione: con le imprese e con le istituzioni. Riconfermato per il secondo mandato alla presidenza diEmilia-Romagna, Davide Servadei punta per le oltre 400mila imprese affiliate in Emilia-Romagna sulla necessità di coniugare innovazione e tradizione, cultura e tecnologia all’interno di un dialogo aperto con la. Rieletto nei giorni scorsi per acclamazione, Davide Servadei individua per i suoi prossimi quattro anni di mandato tutti i suoi obiettivi. Presidente, le sfide locali e globali per la piccola impresa sono sempre più complesse. Quali sono le prospettive per i prossimi anni? "Sul piano internazionale stiamo vivendo una situazione complicata di cui non possiamo essere altro che spettatori, una situazione che porta a cambiamenti rapidi che toccano ovviamente anche le piccole imprese.