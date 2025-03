Oasport.it - Conegliano-Developres Resovia, quando si gioca il ritorno? Orario, programma, tv

Leggi su Oasport.it

Dopo la sfida d’andata disputata il 5 marzo in Polonia,affronterà ilneldei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di volley femminile. L’appuntamento è per mercoledì 12 marzo alle ore 20.30 al PalaVerde di Treviso per il confronto che deciderà chi si qualificherà alle semifinali, da disputare contro la vincente del confronto tra Milano e le turche dell’Eczacibasi Istanbul (le meneghine hanno vinto l’andata per 3-0).Si preannuncia una sfida da non perdere, le ragazze di coach Daniele Santarelli saranno chiamate a ottenere il risultato di lusso per proseguire il proprio cammino continentale e continuare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Riflettori puntati sulla bomber Isabelle Haak, sulle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, sulle centrali Cristina Chirichella e Sarah Fahr, sulla palleggiatrice Joanna Wolosz e sul libero Monica De Gennaro.