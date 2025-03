Inter-news.it - Condò: «Inter in corsa in tre competizioni! Paghi a caro prezzo…»

Paolonon sottovaluta affatto la stagione dell’, unica squadra in Serie A inper tutti gli obiettivi. Il giornalista su Sky Sport spiega il suo punto di vista.STAGIONE – L’ha pareggiato lo scontro diretto contro il Napoli con il risultato di 1-1 ed ha tenuto così il primo posto in campionato. I nerazzurri comunque hanno un calendario proibitivo perché sono andati avanti sia in Champions League che in Coppa Italia. Gli impegni si accumulano e i problemi anche. Gli infortuni sono la punta di un iceberg difficile da gestire, ma non impossibile., risultati di alto livello oltre i problemi!VALORE! – Nonostante tutto Paoloci tiene a esaltare i risultati raggiunti sino ad ora dalla squadra di Simone Inzaghi nel corso dell’anno: «Siamo al 5 marzo e l’è prima in campionato, favorita per passare ai quarti di finale di Champions League e in semifinale di Coppa Italia.