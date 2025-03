Lettera43.it - Condé Nast ha nominato Luca Zorloni Head of Editorial Content di Wired Italia

è il nuovoofdi. A nominarlo è stata la società. Il ruolo disarà quello di coordinare lo sviluppo e l’esecuzione di contenuti, visione e strategiae su tutte le piattaforme del brand nel Paese. Katie Drummond, GlobalDirector di, ha infatti affermato: «La nomina diofdisegna un nuovo entusiasmante capitolo per il brand. La sua vasta esperienza e la profonda comprensione del dna disaranno fondamentali per rafforzare ulteriormente il suo impattoe e riaffermare il suo ruolo come punto di riferimento nel giornalismo e nell’innovazione digitale».Chi èvanta una lunga esperienza già in, gruppo di cui fa parte dal 2018 e per il quale ha ricoperto diversi ruoli chiavi.