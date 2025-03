Liberoquotidiano.it - "Con Sinner l'imbroglio è stato legalizzato": tennis, la vergogna di Ion Tiriac

L'attacco a Jannikè ormai diventato uno sport molto praticato dai suoi numerosissimi odiatori. Il precursore, in questo senso, èNick Kyrgios. L'australiano, dopo il "patteggiamento" tra il numero uno al mondo e l'agenzia mondiale anti-doping, si era lasciato andare a commenti pesanti. Ma non èil solo. Anche grandi colleghi, come lo stesso Stan Wawrinka, avevano giudicato negativamente l'accordo tra l'azzurro e la Wada. Oradovrà stare fermo per ben tre mesi. Il ritorno in campo dell'ancora numero uno al mondo è previsto per gli Internazionali di Roma, che sono in programma dopo il 4 maggio, il giorno in cui scadrà la sospensione per l'altoatesino. Fino ad allora dovrà allenarsi in un campo non riconosciuto e con un coach non tesserato. Intanto proseguono gli attacchi contro