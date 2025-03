Formiche.net - Con Merz una nuova fase per Italia e Germania. Scrivono Calovini e Scotto

Leggi su Formiche.net

Il rapporto train Europa è da sempre sottovalutato. Eppure, questi due Paesi condividono non già un’economia integrata con un interscambio commerciale di 164 miliardi di euro (dati Istat 2023), ma un senso storico di responsabilità e appartenenza all’Unione europea.Con Friedrich, prossimo cancelliere tedesco, l’ha la possibilità di aprire unadelle relazioni bilaterali. Da molto temponon avevano interessi strategici così convergenti. Primo fra tutti, la difesa. Hanno comparti industriali di peso, come il recente accordo tra Rheinmetall e Leonardo dimostra, spendibili per una maggiore cooperazione europea in materia di capacità militari. Hanno entrambi un interesse a rimodulare con pragmatismo gli obbiettivi europei della transizione verde a tutela delle nostre industrie, specie nel settore manufatturiero.