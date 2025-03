Con Lukaku il Napoli gioca in 10 | ecco perché non c’è errore più grande di questo

Leggi su Serieanews.com

Romeluè stato ilcolpo (non l’unico, visti gli arrivi di Buongiorno e McTominay) dell’estate del. L’attaccante belga è stato fortemente voluto da Antonio Conte che, nel momento in cui è stato informato delle volontà di Victor Osimhen nel proseguire la sua carriera altrove, non ha avuto alcun dubbio per la sua sostituzione.Il tecnico salentino ha indicato un nome soltanto, quello del centravanti belga allenato sia a Londra con il Chelsea che con l’Inter. Manco a dirlo, in entrambi i casi arrivò la conquista del titolo nazionale, una sorta di abitudine per Conte. In entrambe le occasioni Conte ha saputo apprezzare le doti del bomber belga, non solo come finalizzatore. E di rimando il centravanti si getterebbe nel fuoco per l’allenatore.Logico immaginare come non potesse esservi altro epilogo.