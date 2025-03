Anteprima24.it - Con l’auto contro un palo di cemento, 30enne muore nel Casertano

Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale mortale nella notte a Cesa, nel, dove unha perso la vita dopo essere finito violentemente conunindell’Enel.La vittima, che percorreva il ponte che collega Cesa con Aversa, si chiamava Emidio Monterosso e risiedeva a Sant’Arpino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica, e i vigili del fuoco. Poco dopo sono arrivati i tecnici del Comune per mettere in sicurezza ildi, che stava per crollare. Il sindaco di Cesa, Enzo Guida, esprime “cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima e a tutta la comunità di Sant”Arpino colpita da questo lutto”, e spiega che “la strada dove è avvenuto il sinistro è stata di recente interessata da una azione di riqualificazione, con risorse prelevate dal bilancio comunale, con le quali abbiamo rifatto l’asfalto e la pubblica illuminazione; è stata anche completamente rifatta la segnaletica stradale”.