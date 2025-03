Ilrestodelcarlino.it - Comuni a confronto sulla transizione climatica ed energetica

Efficientamento energetico in ambito edilizio e industriale, sviluppo dità energetiche rinnovabili, soluzioni innovative per la mobilità elettrica, città smart e sostenibili. Saranno questi alcuni dei temi su cui ci si confronterà venerdì al Key Energy a Rimini dalle 10.30 alle 12.30 in occasione dell’evento che il Comune di Cesena, capofila del progetto europeo ‘C. Lever’, propone al territorio. L’evento si terrà nel contesto della fiera ‘Key-The Energy Transition Expo’, dedicata a tecnologie, servizi e soluzioni integrate per l’efficienzale energie rinnovabili in Italia e nel bacino del Mediterraneo. All’evento prenderanno parte le città di Cesena, Rimini, Imola, Padova e Roma Capitale che racconteranno come stanno affrontando la sfida della. "Con questo progetto – commenta l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani – intendiamo approfondire, studiare e dunque sperimentare metodi e strumenti per la creazione e relativa gestione di soluzioni innovative ambientali, sociali ed economiche per la rigenerazione urbana".