Thesocialpost.it - Complottisti scatenati sul Web: “Il Papa è morto”. Il Vaticano interviene, ma le voci impazzano

Negli ultimi giorni, una teoria sta prendendo piede sui social: “Francesco è, ma non ce lo dicono“. Una voce che rimbalza incessantemente su piattaforme come TikTok, X, Instagram e Facebook, alimentata da presunti indizi e coincidenze. A ogni nuovo bollettino ufficiale del, invece di calare, la tempesta si rafforza. Ma cosa c’è davvero dietro questedi complotto?Il ricovero diFrancesco: l’inizio di tuttoLa speculazione è cominciata con il ricovero diFrancesco al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato trattato per una polmonite bilaterale e gravi difficoltà respiratorie. Nonostante i bollettini ufficiali parlino di condizioni critiche ma stabili, l’assenza deldalle apparizioni pubbliche ha suscitato dubbi. In particolare, il fatto che Francesco non si sia affacciato nemmeno per un breve saluto ha alimentato le teorie secondo cui qualcosa di più grave potrebbe essere successo.