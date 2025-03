Ilgiorno.it - Compatti i sindaci della tratta B2 in difesa dei forzati dell’auto: "Preoccupati per le ricadute sociali"

Leggi su Ilgiorno.it

di Lentate sul Seveso, Barlassina, Meda, Seveso, Cesano Maderno e Bovisio Masciago, i cui territori sono attraversati dalla Milano-Meda, sononella posizione di contrarietà al pedaggiamento e chiedono "di arrivare ad una soluzione che preveda la gratuità del transito o, quantomeno, condizioni di agevolazione per i residenti dei nostri territori". Nel documento che porta la firma trasversale deidel territorio si esprime "preoccupazione per leeconomiche edel pedaggiamento, in particolare sui pendolari dei loro Comuni che percorreranno la futura Pedemontana verso Milano. Per questo, intendono mettere in campo ogni iniziativa utile ad escludere i residenti dal pagamento del pedaggio o, in alternativa, ad ottenere sconti significativi per l’utilizzo dell’infrastruttura".