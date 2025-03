Ilgiorno.it - Como, fermato un furgone con sei bici elettriche rubate diretto in Marocco

, 5 marzo 2025 – Sull’autocarro,per un controllo in via Napoleona dalla Polizia Provinciale di, viaggiava un carico di merce destinata a Tangeri, in. Seiclette, due automobili per bambini e molti altri articoli. Ma le persone a bordo del mezzo, non hanno saputo giustificare la provenienza di quegli oggetti, finendo così denunciati per ricettazione. L’autocarro aveva targa marocchina e massa superiore a 3,5 tonnellate, ed è statoper accertamenti da parte degli agenti, nei giorni scorsi. A bordo c’erano tre persone, una delle quali fuggita, mentre gli altri due sono stati identificati, risultati cittadini marocchini residenti in Italia. Il controllo L’ispezione ha rivelato che il veicolo trasportava colli contenenti beni di consumo destinati al porto di Genova per l’imbarco verso Tangeri.