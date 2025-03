Ilgiorno.it - Como e Varese, Savignano confermato alla guida di Fns Cisl per vigili del fuoco e polizia penitenziaria

Leggi su Ilgiorno.it

, 5 marzo 2025 – Giovanniè statosegretario generale della Federazione nazionale sicurezzaper i territori di, durante il IV congresso territoriale della Fns, il sindacato che rappresenta idele la. In segreteria con lui Bruno Zerbini e Lino Coltellese. “La nostra Federazione – ha detto- è in prima linea per la sicurezza dei lavoratori, i due comparti che fanno parte della Fns,del, che rischiano quotidianamente la vita. Il sindacato prima di tutto deve garantire che ogni singolo lavoratore lavori in sicurezza e che riesca a rientrare a casa, dai propri cari, al termine del turno”. Ideldelle Province diogni anno effettuano migliaia di interventi: “Solo grazieloro professionalità e al loro senso del dovere, riescono a gestire le emergenze – ha continuato il segretario - Chiediamo di dotare tutti i comandi e i vari distaccamenti delle giuste unità e dei mezzi opportuni per lavorare in sicurezza”.