Commissione Grandi Rischi due giorni per valutare lo stato attuale dei Campi Flegrei

Leggi su Ilblogdigio.it

Il 6 e 7 marzo si riunirà laperl’evoluzione del fenomeno bradisismico e per confermare o modificare lodell’allerta. La situazione neiFegrei è diventata alquanto delicata e non solamente per i ritardi con i quali èaffrontato ilo sismico. Non si sta seguendo il principio ., dueperlodeiIl Blog di Giò.