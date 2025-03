Secoloditalia.it - Commissione d’inchiesta Covid: l’ostruzionismo delle opposizioni non è riuscito a frenare le audizioni

A febbraio 2024 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva l’istituzione di unaparlamentare di inchiesta sull’emergenza. Questaè stata fortemente voluta da Fratelli d’Italia, per fare luce sugli aspetti più controversi della gestione della pandemia: dall’assenza di un piano pandemico aggiornato, alla valutazione dell’efficaciamisure adottate, agli sprechi di soldi pubblici su cui sono stati aperti decine di fascicoli e procedimenti, come quello sui milioni di mascherine importate dalla Cina poi rivelatesi non a norma.Ladell’opposizioneLe forze di opposizione, in particolare il Pd e il M5S, hanno da subito assunto un atteggiamento ostruzionistico: prima evitando di indicare i propri rappresentanti, determinando un ritardo di diversi mesi nell’avvio dei lavori.