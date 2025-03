Lanazione.it - Commissione consiliare 3, visita all'impianto di ricarica per autobus di Autolinee Toscane

Prato, 5 marzo 2025 - L'ispezione all'diperelettrici diin via del Lazzaretto è stata al centro della riunione della3, presieduta da Enrico Romei, e che si è svolta questa mattina. Alla seduta dellaera presente anche l'assessora alla mobilità Cristina Sanzò: "L'amministrazione, in continuità con la precedente ha fatto la scelta, con i fondi del PNRR e altri fondi ministeriali, di andare a rinnovare progressivamente la flotta con deglielettrici in un'ottica di sostenibilità e di questo siamo soddisfatti. Abbiamo istituito inoltre un tavolo di lavoro con l'azienda per andare a capire quali possono essere gli elementi di criticità presenti in città e individuare le relative azioni di intervento e di miglioramento".