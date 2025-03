Comelit cresce | quasi 190 milioni di fatturato in Italia aumento del 127%

Bergamonews.it - Comelit cresce: quasi 190 milioni di fatturato, in Italia aumento del 12,7%

“Siamo assolutamente soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2024 che ci confermano di aver intrapreso il giusto percorso per conseguire, nel 2030, l’ambizioso obiettivo di superare, come Gruppo, i 300di Euro”. Così ha esordito, in apertura del Meeting Vendite, l’Amministratore Delegato diGroup Edoardo Barzasi, intervenendo nell’auditorium di Confindustria Bergamo al Kilometro Rosso davanti ad una platea di 150 persone composta dai vertici dell’azienda e dall’intera rete venditaGroup, infatti, ha sfiorato a fine 2024 i 190di euro di: un dato che rappresenta una crescita complessiva sul 2023, quando ilera di stato di 178, pari al 6,1%. “È un grande risultato – ha continuato Barzasi – che premia il nostro approccio al mercato all’insegna della prossimità verso tutte le figure professionali che ruotano attorno ae la scelta strategica di diversificare sia per linee di prodotti sia per aree geografiche.