Come trovare il nostro equilibrio emotivo?

“Ognuno di noi, ogni notte, dorme accanto a una tigre. Al risveglio, non sappiamo se ci leccherà o ci sbranerà”.Questo antico motto cinese simboleggia il rapporto con i nostri limiti: solo lavorando per migliorarci possiamo rendere amica la nostra tigre, poiché nessuno può evitare la peggiore e la più pericolosa delle compagnie: noi stessi. La nostra “tigre interiore” si manifesta attraverso emozioni osservabili già nei più piccoli: paura, piacere, dolore e rabbia, da cui derivano tutte le altre.Le emozioni sono “competenze senza comprensione” (Dennett, 2018), strumenti essenziali per la sopravvivenza e l’adattamento, che operano secondo logiche proprie, indipendenti dalla razionalità. Ogni volta che tentiamo di ingabbiarle con la ragione, si ribellano. Grazie a studi scientifici e applicazioni pratiche, oggi sappiamo che le emozioni influenzano gran parte delle nostre azioni, anche quando sembrano guidate dalla razionalità (Kahneman, 2011; Thaler & Sunstein, 2008).