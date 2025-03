Come sta Papa Francesco | condizioni stazionarie continua la ventilazione meccanica non invasiva In mattinata ha chiamato il parroco di Gaza

Leggi su Open.online

«Il Santo Padre anche oggi è rimasto stazionario senza presentare episodi di insufficienza respiratoria». Questo il Bollettino medico sulledi, ricoverato al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. «programmato, durante il giorno, ha effettuato l’ossigenoterapia ad alti flussi e nella notte verrà ripresa lanon», viene spiegato. «Il Santo Padre ha incrementato la fisioterapia respiratoria e quella motoria attiva. Ha trascorso la giornata in poltrona». Il Santo Padre ha partecipato al rito della benedizione delle Sacre Ceneri. InhaP. Gabriel Romanelli,della Sacra Famiglia di. Nel pomeriggio ha alternato il riposo al lavoro. Omelia delle ceneriL’antico rito delle ceneri che, di fatto, dà inizio al periodo Quaresimale che introduce alla Pasqua, ci aiuta «a fare memoria della fragilità e della pochezza della nostra vita: siamo polvere, dalla polvere siamo stati creati e in polvere ritorneremo».