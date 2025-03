Cultweb.it - Come nacque la foto più celebre di Che Guevara?

È stata un simbolo di libertà e lotta rivoluzionaria contro l’oppressione, per poi essere riprodotta in una miriade di contesti anche completamente diversi: parliamo del Guerrillero Heroico, lagrafia di Ernesto “Che”piùin assoluto e probabilmente la più riprodotta al mondo. Scopriamo insieme la storia di questa, scattata da Alberto Korda il 5 marzo 1960 ossia esattamente 65 anni fa.All’inizio del 1960 la rivoluzione cubana si era ormai conclusa, con il governo socialista di Fidel Castro insediato più o meno stabilmente a L’Avana. Il 4 marzo di quell’anno, tuttavia, si verificò proprio nel porto della capitale cubana l’esplosione della nave mercantile francese La Coubre, contenente munizioni provenienti dal Belgio; 100 persone rimasero uccise e 200 ferite in quello che Castro condannòun attentato da parte della CIA, poiché gli Stati Uniti si erano opposti all’invio di tale carico a Cuba.