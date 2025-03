Bergamonews.it - Come individuare un’allergia nei bambini, il nuovo ambulatorio di Habilita San Marco

Le malattie allergiche in ambito pediatrico sono sempre più frequenti. Oggi hanno un’incidenza che può arrivare anche al 20-25% sul totale dei. Tra le principali allergie che si riscontrano più frequentemente tra ici sono l’asma, la dermatite atopica (eczema), la rinite, la congiuntivite e le allergie alimentari.InSan, il polidi Bergamo in piazza della Repubblica 10, è stato recentemente attivato l’di pediatria e allergologia pediatrica con il Dr. Cesare Ghitti. Proprio al Dr. Ghitti abbiamo chiesto di spiegarci cosa siano le allergie.“Cercando di semplificare al massimo il concetto – spiega il Dr. Ghitti – possiamo definirleuna risposta anomala ed eccessiva a degli stimoli esterni che si chiamano antigeni (respiratori o alimentari) prodotti da alcuni anticorpi (IgE) presenti solo in alcuni soggetti (1 bambino su 4 o su 5).