Gamberorosso.it - Come abbinare il cibo al vino senza dogmi ma con tanta curiosità (sfatando alcuni luoghi comuni)

Leggi su Gamberorosso.it

Nonostante tutte le parole spese e le convinzioni sciorinate a mo' di regola ferrea sul caleidoscopico rapporto che lega, siamo convinti che l'argomento difficilmente possa vivere all'interno di una rigida sequenza di norme. La sterminata variabilità delle situazioni gustative, la non ripetibilità precisa delle ricette, e quindi di sapori e odori, e di tipologie di, fa sì che qualunque tentativo di risolvere in modo definitivo la questione è destinato a fallire. La realtà, insomma, è per fortuna molto più ricca e piacevolmente sorprendente della teoria.L'abbinamento. I consigli del Gambero RossoMa quali sono i fondamenti, i princìpi che determinano la maggiore o minore abbinabilità fra?Iniziando dal sapore nei suoi aspetti qualitativi (il salato, l'aspro, il dolce e l'amaro più l'umami), sarebbe bene che ilsmorzasse, addolcisse, riequilibrasse le tendenze gustative delper farci percepire le caratteristiche dei saporiassuefarsi.