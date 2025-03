Trevisotoday.it - Colpita da un malore in casa, i vicini danno l'allarme: muore una 75enne

Leggi su Trevisotoday.it

Tragedia nella mattinata di oggi, 5 marzo, a Istrana in un'abitazione al civico 25 di via Cesare Battisti. Una donna di 75 anni, Valentina Bizzaro, è morta a causa di unimprovviso, probabilmente un infarto, da cui è statamentre si trovava in. La donna è stata notata esanime.