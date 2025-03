Colpi di Tosse | Lino Vairetti tra musica arte e memoria in mostra a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Si inaugura oggi mercoledì 5 marzo alle ore 19:00 presso la Frame Arss Gallery dial corso Vittorio Emanuele, 525 – laPersonale Rock Art diintitolata “di”. Nellaantologica saranno esposte molte operegrafico/pittoriche, sculture e fotografie realizzate dagli anni ‘70 ad oggi parallelamente alpercorsole dello stessoche è fondatore, cantante e leader dellaformazionele di “progressive -rock” Osanna.Ci saranno in mostre le prime foto storiche di un giovanissimo Pino Daniele appenaventenne scattate sulla collina dei Camaldoli nel 1976 alcune delle quali diventatecopertine di riviste come “Ciao 2001” e “Leggera” e copertine di alcunepubblicazioni discografiche come: “Che Calore” e “Fortunato”, 45 giri in vinile del 1976 e“Tracce di Libertà” cofanetto postumo pubblicato nel 2015.