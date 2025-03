Terzotemponapoli.com - Collovati, ipotesi per la panchina rossonera: Conte…

per la: Conte, Spalletti e ManciniL’omaggio a Bruno Pizzul: una voce inconfondibileOspite nel programma Maracanà su TMW Radio, l’ex calciatore e commentatore Fulvioha ricordato con affetto Bruno Pizzul, storico cronista sportivo scomparso di recente. “Una delle mie prime telecronache la feci con lui”, racconta. “Era un amico, un compaesano, perché sono friulano. Ci capivamo alla perfezione, una voce inconfondibile, una persona leale, onesta”.ha condiviso aneddoti personali, come una cena a Barcellona organizzata da Pizzul prima di una telecronaca. “Mi fece bere e fu difficile poi fare la cronaca”, ricorda sorridendo. “Era un grande conoscitore di calcio, perché lo ha vissuto anche sul campo”. L’omaggio evidenzia non solo la professionalità di Pizzul, ma anche il lato umano di un uomo legato alla sua terra e a valori d’altri tempi.