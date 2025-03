Quifinanza.it - Collaborazione coordinata e continuativa, cos’è e come si pagano i contributi

Una soluzione intermedia: in un certo senso potremmo definire in questo modo il contratto di(Co.co.co.). L’abbiamo definitouna sostanziale via di mezzo perché si colloca a metà strada tra un contratto lavoro dipendente e uno autonomo. Generalmente quanti dovessero optare per questa formula non sono soddisfatti dalle altre soluzioni. Viene usato, inoltre, nel momento in cui il rapporto di lavoro non può essere fatto rientrare chiaramente in una delle altre due tipologie di lavoro.Grazie a questa formula contrattuale viene garantita la più ampia autonomia al lavoratore, che può svolgere i compiti che gli sono stati assegnati con le modalità che ritiene più opportune. Ma non solo: nel caso in cui all’interno del contratto non sia indicato un orario specifico, può organizzare la propria giornata lavorativameglio ritiene.