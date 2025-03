Perugiatoday.it - Colf e bandanti, trovarle è sempre più difficile. Le proposte di Fipac Confesercenti

Leggi su Perugiatoday.it

più problematico il reperimento delle risorse in tantissime famiglie umbre per assumere badanti e. Aumenta il numero di rapporti di lavoro non in regola”. La proposta: abbattere il lavoro nero consentendo il recupero del 19% sul totale delle retribuzioni pagate e non solo su 2.100.