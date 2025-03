Forlitoday.it - Col furgone si schianta contro un rimorchio e resta intrappolato nell'abitacolo: grave incidente sulla Tosco-Romagnola

stradale mercoledì mattina a Dovadola. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, unsi è scontratounlungo il tratto diche prende il nome di via Mattei. L'allarme è scattato poco dopo le 11. Sul posto sono intervenuti i Vigili del.