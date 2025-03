Coccia di Morto? Si valuta il cambio nome | la proposta dell’associazione Robin Hood

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 5 marzo 2025- A Fiumicino, la storica Viadiè al centro di un dibattito pubblico. L’Associazione, impegnata nella difesa dei cittadini e dei consumatori, ha raccolto numerose segnalazioni da parte dei residenti che esprimono perplessità riguardo aldella strada, ritenuto da molti inappropriato e lugubre. La denominazione attuale, infatti, sembra poco in armonia con l’identità di un comune caratterizzato da una forte vocazione marina e aerea.CDurante gli scavi dei canali, furono rinvenuti scheletri e numerosi teschi, chiamati in dialetto “cocce”, probabilmente appartenenti a persone annegate e trasportate dalle correnti del Tevere fino a quel tratto di litorale . Questa denominazione, sebbene storicamente significativa, è percepita da alcuni come poco rappresentativa dell’immagine che Fiumicino desidera proiettare.