Clizia Incorvaia piange disperata per la morte della sua "mamma": l'addio a Eleonora Giorgi è straziante

Ladiha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di, che considerava l’attrice come una seconda madre. La 44enne, moglie di Paolo Ciavarro, figlio di, non riesce a metabolizzare la perdita71enne, che aveva sempre definito la sua “nuvola rosa”.Attraverso le sue storie di Instagram,ha condiviso il suo dolore con i suoi follower, esprimendo la difficoltà di vivere questa sofferenza in silenzio. “Non riesco a non urlare e vivere in silenzio il dolore“, ha scritto, lasciando trasparire la sua disperazione. L’influencer ha rivelato di non riuscire a guardare i ricordi disui social e in televisione senza crollare in lacrime. “Non riesco a non scrivere di lei. Non riesco a non guardare video di lei a raffica e non riesco a non diffondere i suoi ‘messaggi di donna ideale’“, ha aggiunto, facendo capire quanto il vuoto lasciato dallasia profondo.