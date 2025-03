Ilrestodelcarlino.it - ‘Clean sheet’ sconosciuto. Ma non è la peggior difesa

Il, questo (quasi). Si dice sempre che i campionati si vincono prima di tutto con il rendimento difensivo, e anche nel calcio moderno non è che si sfugga più di tanto a questa regola non scritta. Il Modena, pur navigando sinora in una decima posizione che non sta né migliorando néando i piazzamenti delle ultime due stagioni, e che comunque al momento è a distanza di sicurezza dalla zona calda, non sta particolarmente brillando in fase difensiva. E’ vero che a livello di reti subite i canarini, con 33 gol incassati, hanno l’ottavo reparto arretrato della categoria (e non è poi malissimo, in verità), ma allo stesso tempo, tornando al famosoche si citava all’inizio, il dato è un pizzico deficitario. Numeri alla mano, il Modena ha infatti subito gol in ben ventuno partite su ventotto; facile la sottrazione anche senza l’ausilio di una calcolatrice, soltanto in sette occasioni, quattro al Braglia e tre in trasferta, la porta è risultata inviolata.