Anteprima24.it - Clan Graziano in ginocchio, gli irpini coinvolti nella rete criminale

Tempo di lettura: 2 minutiCi sono anche quattrotra i soggetti raggiunti da misura cautelare nell’ambito dell’operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali e ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza nei confronti di 28 soggetti (di cui 12 in carcere, 12 agli arresti domiciliari e 4 misure interdittive del divieto di esercitare attività professionali), procedendo contestualmente a cautelare beni e valori per un importo superiore ad 1,4 milioni di euro.Si tratta di Maria Fistillo di Moschiano, Luigi Salvatoree Luca Rufino di Avellino oltre che Francesco Bossone, tutti raggiunti dal provvedimento di custodia in carcereAi soggetticomplessiva operazione, vengono contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere, usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria estorsione, favoreggiamento, truffa ai danni dello Stato, turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e reimpiego di denaro provento di reato, oltre ad illeciti in materia di contrasto all’immigrazionedestina.