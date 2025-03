Ilrestodelcarlino.it - Cittadinanza onoraria all’esule bielorussa

Il Comune di Bologna ha conferito laallaSviatlana Tsikhanouskayache, in esilio in Lituania dall’agosto 2020, dopo essere fuggita dal suo Paese per timore della repressione del regime di Lukashenko in seguito alle elezioni presidenziali in cui si era candidata come leader dei partiti democratici, subentrando al marito, Tsikhanouski, arrestato dal regime. La"non è solo un gesto simbolico, ma un segnale concreto di vicinanza alla sua battaglia e a quella del popolo bielorusso", ha detto la presidente del Consiglio comunale, Maria Caterina Manca. "Questo gesto rappresenta un messaggio importante di solidarietà per tutto il popolo bielorusso che lotta contro la dittatura. L’Italia e Bologna combattono per i valori e i principi sui quali il vostro Paese si fonda e per i quali le persone in Bielorussia sacrificano le loro vite e la loro libertà", ha dettoTsikhanouskaya.