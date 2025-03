Lanazione.it - Circo Busnelli, clown e acrobati ma senza animali

Arezzo, 5 marzo 2025 – Arrivato ad Arezzo ilche fino al 10 marzo propone ai suoi spettatori produzioni sempre rinnovate, in un mix tra numeri di famiglia e una selezione di attrazioni che hanno girato tutta l’Europa. Una compagnia fresca e giovane per due ore di grande spettacolo per bambini e adultil’uso di. Si esibiranno Angelo, il principe del Trapezio Washington, David, Damien Kis Dylan, antipodista, Nicole Vulcanelli, al cerchio aereo, Valentina Vivian. E ancora, il verticalista, Elizabeth, i piatti comici dei cuochi pazzi e iDylan e Fragola. E poi numeri di illusionismo, comicità, trapezi e la parata finale con le coreografie di Claudio Grimaldi. Ad Arezzo fino al 10 marzo, in viale Duccio da Buoninsegna con spettacoli il venerdì alle 17,30 e 21, il sabato e la domenica alle 15,30 e 18, il lunedì e giovedì alle 17,30, riposo il martedì e mercoledì.